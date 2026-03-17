Омбудсмен усомнился в долгосрочной блокировке Telegram в России

Мессенджер Telegram, вероятно, не будет заблокирован в России на постоянной основе. Об этом NEWS.ru сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

По его словам, текущие ограничения связаны с общей ситуацией и могут измениться в обозримом будущем. Он отметил, что развитие событий в цифровой сфере во многом зависит от геополитической обстановки.

Песков заявил, что ему неизвестно о контактах властей с руководством Telegram

Мариничев добавил, что государство в вопросах регулирования делает акцент на безопасности, тогда как пользователи чаще выбирают удобные сервисы. В результате формируется баланс интересов, который со временем может сместиться.

Он также допустил появление новых цифровых платформ, которые способны быстро занять свою нишу и распространиться среди пользователей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
Горячие новости

