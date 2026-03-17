Военные заявили о сотне уничтоженных беспилотников в зоне СВО
Штурмовые подразделения 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Центр» заявили об уничтожении более 100 беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили сами военнослужащие, работающие с дронами Mavic, пишет РЕН ТВ.
По их словам, среди сбитых целей — более 10 тяжелых беспилотников типа «Баба Яга». Военные отметили, что используют дроны для разведки, а также применяют самодельные устройства — так называемые тралы, с помощью которых запутывают вражеские аппараты в воздухе и выводят их из строя.
Как рассказал инженер с позывным Крик, такие приспособления изготавливаются из подручных материалов — веревки и грузов. Дрон с тралом сбрасывает его на цель, после чего аппарат противника теряет управление и падает.
Военнослужащие также заявили, что в ходе боев наносили удары по позициям иностранных наемников. По их словам, часть из них покидала позиции после обстрелов, а другие погибали в укрытиях, передает «Радиоточка НСН».
