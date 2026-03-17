Военные заявили о сотне уничтоженных беспилотников в зоне СВО

Штурмовые подразделения 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Центр» заявили об уничтожении более 100 беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили сами военнослужащие, работающие с дронами Mavic, пишет РЕН ТВ.

По их словам, среди сбитых целей — более 10 тяжелых беспилотников типа «Баба Яга». Военные отметили, что используют дроны для разведки, а также применяют самодельные устройства — так называемые тралы, с помощью которых запутывают вражеские аппараты в воздухе и выводят их из строя.