Рост увольнений в России связали с оптимизацией штатов

Рост числа увольнений в России к концу 2025 года связан с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям и не свидетельствует о кризисе на рынке труда. Об этом «Газете.Ru» заявила начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

По ее словам, текущая динамика отражает оптимизацию штата после периода активного найма в постпандемийные годы. Компании пересматривают структуру занятости, сокращают избыточные позиции и подстраивают расходы под изменившуюся экономическую ситуацию.

«Пересидеть 2026-й»: Маркетологи рассказали о сокращении расходов и увольнениях

Киося отметила, что происходящее скорее является структурной перестройкой: работодатели меняют подход к найму, перераспределяют функции и активнее внедряют автоматизацию и искусственный интеллект. Наиболее заметно это в сферах, зависящих от бюджетных расходов, включая госсектор, здравоохранение и социальные службы.

При этом, по оценке эксперта, рынок труда не демонстрирует общего ухудшения. Сокращение одних позиций компенсируется спросом в технологичных и быстрорастущих отраслях, таких как IT и электронная коммерция. В ближайшее время, добавила она, работодатели продолжат адаптацию, после чего рынок может стабилизироваться, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Мордасов
