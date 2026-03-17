Рост увольнений в России связали с оптимизацией штатов

Рост числа увольнений в России к концу 2025 года связан с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям и не свидетельствует о кризисе на рынке труда. Об этом «Газете.Ru» заявила начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

По ее словам, текущая динамика отражает оптимизацию штата после периода активного найма в постпандемийные годы. Компании пересматривают структуру занятости, сокращают избыточные позиции и подстраивают расходы под изменившуюся экономическую ситуацию.