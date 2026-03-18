В США назвали Чебурашку «символом дебатов о будущем РФ»

Издание опубликовало статью «Неужели этот милый большеухий проказник ведет Россию к краху?». В ней идет речь о критике современной экранизации Чебурашки со стороны «российских консерваторов». По словам журналистов, успех кинопроката «Чебурашки» обеспокоил некоторых влиятельных консерваторов, которые обвинили персонажа «в подрыве российских ценностей, разложении молодых умов и ослаблении национальной гордости», поскольку страна вступает в пятый год спецоперации на Украине.

Газета в ответ на высказывание депутата Госдумы Андрея Макарова о том, что Чебурашка был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля, продолжило эту тему. Литературный критик Анна Наринская заявила, что он «изгой», который «абсолютно сосредоточен на частной жизни» и «живет так, будто государства не существует». Она считает, что жизненный опыт евреев-создателей мультфильма Леонида Шварцмана и Романа Качанова, а также автора музыки Владимира Шаинского, «повлиял на статус Чебурашки как аутсайдера».

Фильмы «Чебурашка» нельзя считать качественными киноработами из-за отсутствия четко прописанных характеров и положительных персонажей, заявил народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

