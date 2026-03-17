Подпольный секс-бизнес с похищенными девушками обнаружили в Красноярске
В Красноярском крае раскрыта преступная группа, участники которой с 2018 по 2025 год принуждали женщин к занятию проституцией. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным следствия, пострадали более 20 человек, некоторых девушек заманивали под предлогом работы, других похищали.
Как рассказала одна из потерпевших, попытки побега жестко пресекались: сбежавших находили, избивали и лишали еды и воды. Женщин удерживали в арендованных квартирах в Красноярском крае и Новосибирской области, выпускали только к клиентам и сопровождали охраной. Среди пострадавших, по данным следствия, были несовершеннолетние.
Следствие считает организатором группы ранее судимого мужчину. В состав структуры входило около 40 человек с распределенными ролями — от водителей и охраны до операторов и бухгалтерии. Внутри действовала строгая дисциплина: за нарушения вводились штрафы, которые могли достигать 100, 500 тысяч или 1 миллиона рублей.
В отношении предполагаемых участников возбуждено около 80 уголовных дел. Под стражей находятся более 15 фигурантов. Им вменяют, в том числе, использование рабского труда, за что может грозить до 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
