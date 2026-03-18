СМИ: Студентам разрешат доступ к Wi-Fi только через MAX
Вуз в Тюмени разрешит студентам доступ к Wi-Fi в учебных корпусах только через мессенджер MAX, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Учащиеся Тюменского государственного университета получили рассылку от вуза, в которой говорится, что с 18 марта доступ к корпоративной сети Wi-Fi будет осуществляться только через MAX. По словам студентов, работа мобильного интернета в регионе ограничена, поэтому Wi-Fi — единственная возможность оставаться на связи. Сеть действует во всех корпусах, но в университете указали, что переход будет поэтапным — сначала систему регистрации через MAX введут в главном корпусе.
После получения письма молодые люди стали критиковать решение в социальных сетях вуза. Они создали петицию, в которой потребовали отменить решение администрации ТюмГУ. По словам студентов, вуз «уже располагает собственной развитой цифровой инфраструктурой», а доступ студента к инфраструктуре университета не должен зависеть от обязательной установки стороннего приложения, если есть альтернатива.
В петиции сказано, что студенты не выступают против цифровизации как таковой и не возражают против использования MAX как дополнительного, добровольного инструмента для желающих. При этом недопустимо, чтобы установка стороннего приложения было условием доступа к университетскому Wi-Fi.
Ранее в МПГУ опровергли невыдачу диплома студентам без мессенджера MAX, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
