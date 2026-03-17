Лолита назвала искусственный интеллект паразитом в музыке
Певица Лолита заявила, что считает искусственный интеллект паразитом и выступает против его конкуренции с живыми артистами. Об этом она рассказала «Газете.Ru» на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ – 2026».
По ее словам, ИИ-исполнители, которые все чаще появляются в музыкальных чартах, должны существовать отдельно от реальных музыкантов. Она отметила, что технологии лишь используют созданное людьми и не могут заменить живое творчество.
Лолита добавила, что не поддерживает идею включения номинаций с участием ИИ в музыкальные премии. По ее мнению, такие проекты могут существовать в собственной нише, но не должны конкурировать с артистами.
Говоря о современных исполнителях, певица выделила Ваню Дмитриенко. Она отметила, что еще несколько лет назад предсказала ему успешную карьеру и рада, что ее прогноз оправдался, передает «Радиоточка НСН».
