МВД: В Россию в 2024 году прибыли более шести миллионов мигрантов

С начала 2024 года в Россию въехали более 6,3 миллиона иностранных граждан, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, текущие показатели соответствуют уровню, зафиксированному до пандемии.

При каких условиях возможна депортация мигрантов вместе с их семьями из России

Согласно данным, представленным МВД в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение», наибольшее число приезжих приходится на граждан Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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