МВД: В Россию в 2024 году прибыли более шести миллионов мигрантов

С начала 2024 года в Россию въехали более 6,3 миллиона иностранных граждан, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, текущие показатели соответствуют уровню, зафиксированному до пандемии.