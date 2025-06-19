МВД: В Россию в 2024 году прибыли более шести миллионов мигрантов
С начала 2024 года в Россию въехали более 6,3 миллиона иностранных граждан, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
По ее словам, текущие показатели соответствуют уровню, зафиксированному до пандемии.
Согласно данным, представленным МВД в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение», наибольшее число приезжих приходится на граждан Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru