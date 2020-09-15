Вирусолог не поверил в американское супервещество от коронавируса
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН не поверил, что российские специалисты могли пропустить более действенное вещество, чем то, что включено в вакцину.
Ученые Питтсбургского университета выявили нейтрализующее коронавирус белковое соединение при контакте с S-белком вируса. Уточняется, что выявленный белок в 10 раз меньше, используемого для создания препарата Ab8 от COVID-19, что позволяет активнее проникать и смешиваться в тканях и эффективнее нейтрализовать вирус.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН не поверил, что российские ученые не заметили столь действенное вещество.
«Неужели наши специалисты сидели, разинув рот, и пропустили мимо себя то, что было очень эффективно и что лежало на поверхности. В это я не верю», - сказал Зуев.
При этом он отметил, что так как сам лично не занимался созданием вакцины, то вопрос о веществе, о котором рассказали питтсбургские ученые в журнале Cell, следует задать и «тем, кто вакцину делал». Сам же он не слышал о подобном веществе.
Отметим, что американские исследователи уточняют еще и то, что молекулы этого белка не связываются с клетками человека, что позволяет свести к минимуму побочные эффекты.
В России за минувшие сутки ещё у 5529 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Показатель новых случаев заражения держится на этом уровне уже пятые сутки подряд, пишет НСН. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (730) и Санкт-Петербурге (206), а также в Ростовской области (165), Московской области (151) и Нижегородской области (139).
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