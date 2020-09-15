Вирусолог не поверил в американское супервещество от коронавируса

Ученые Питтсбургского университета выявили нейтрализующее коронавирус белковое соединение при контакте с S-белком вируса. Уточняется, что выявленный белок в 10 раз меньше, используемого для создания препарата Ab8 от COVID-19, что позволяет активнее проникать и смешиваться в тканях и эффективнее нейтрализовать вирус.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН не поверил, что российские ученые не заметили столь действенное вещество.

«Неужели наши специалисты сидели, разинув рот, и пропустили мимо себя то, что было очень эффективно и что лежало на поверхности. В это я не верю», - сказал Зуев.