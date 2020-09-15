В России подтвердились 5,5 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки ещё у 5529 человек в России подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 15 сентября. Показатель новых случаев заражения держится на этом уровне уже пятые сутки подряд.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (730) и Санкт-Петербурге (206), а также в Ростовской области (165), Московской области (151) и Нижегородской области (139).

С начала пандемии коронавируса в России заболели уже 1 миллион 74 тысячи человек. К настоящему моменту вылечились 884,3 тысячи пациентов, из которых 5,6 тысячи – за прошедшие сутки, уточняет RT.

Скончались в общей сложности 18785 пациентов с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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