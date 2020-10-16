Вирусолог оценил потерю обоняния в качестве симптома COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи рассказал в эфире НСН, можно ли самостоятельно определить заражение коронавирусом.

Потеря обоняния и изменение вкуса в качестве симптомов коронавируса могут проявляться даже у так называемых бессимптомных больных, рассказала врач-биофизик Нелли Соседова.

Она напомнила, что отсутствие или слабая выраженность обоняния и вкуса является одним из «коварных» свойств вируса. Симптомы, схожие с ОРВИ, - повышение температуры, кашель, слабость - развиваются не у всех пациентов. Врач порекомендовала следить за своим состоянием, если коронавирусом заболел кто-то в окружении.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, почему никакие симптомы нельзя считать точными признаками коронавируса.

Пережившие коронавирус люди могут иметь долгосрочные осложнения

«Отсутствие обоняния может быть и при гриппозной инфекции, при вирусах, которые вызывают ОРВИ. Потому что при насморке у вас нос забит. Как можно у себя выявить вирус? Это можно только с помощью лабораторного исследования. Вирус один, а формы инфекции, которые он может вызывать, самые разные. Могут быть и незначительные симптомы у так называемых бессимптомников. Не нужно воспринимать это деление как абсолют, как жесткое деление на бессимптомников и тяжелобольных. Это условности, между ними есть тысячи вариантов», - сказал вирусолог.

Ранее Зуев в интервью НСН заявил об особой опасности бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
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