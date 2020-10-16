Вирусолог оценил потерю обоняния в качестве симптома COVID-19

Потеря обоняния и изменение вкуса в качестве симптомов коронавируса могут проявляться даже у так называемых бессимптомных больных, рассказала врач-биофизик Нелли Соседова.

Она напомнила, что отсутствие или слабая выраженность обоняния и вкуса является одним из «коварных» свойств вируса. Симптомы, схожие с ОРВИ, - повышение температуры, кашель, слабость - развиваются не у всех пациентов. Врач порекомендовала следить за своим состоянием, если коронавирусом заболел кто-то в окружении.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, почему никакие симптомы нельзя считать точными признаками коронавируса.