Пережившие коронавирус люди могут иметь долгосрочные осложнения

Переболевшие коронавирусом люди могут еще долго иметь осложнения, пишет РИА Новости.

Специалисты Национального института здравоохранения Великобритании обнаружили, что многие переболевшие в начале пандемии все еще имеют проблемы с легкими, сердцем, головным мозгом и другими органами. В частности, это многомесячное состояние «мозгового тумана» и сильное истощение. У некоторых переживших эту болезнь выпадали волосы и сохранялась потеря обоняния.

Коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера

Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезни Альцгеймера и Паркинсона. В препринте на medRxiv бразильские ученые сообщили, что обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы и создавать повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.

Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом.

Как рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит. Недостаток этого витамина является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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