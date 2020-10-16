Пережившие коронавирус люди могут иметь долгосрочные осложнения
Переболевшие коронавирусом люди могут еще долго иметь осложнения, пишет РИА Новости.
Специалисты Национального института здравоохранения Великобритании обнаружили, что многие переболевшие в начале пандемии все еще имеют проблемы с легкими, сердцем, головным мозгом и другими органами. В частности, это многомесячное состояние «мозгового тумана» и сильное истощение. У некоторых переживших эту болезнь выпадали волосы и сохранялась потеря обоняния.
Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезни Альцгеймера и Паркинсона. В препринте на medRxiv бразильские ученые сообщили, что обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы и создавать повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.
Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом.
Как рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит. Недостаток этого витамина является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Число смертей от коронавируса в Петербурге за минувшие сутки упало почти вдвое
- Новый рекорд суточных заражений COVID-19 установлен в России
- В Азербайджане не поддержали идею размещения российских наблюдателей в Карабахе
- Названы наиболее уязвимые к кризису от пандемии города России
- Автор романа «В поисках оргазма» подозревается в изнасиловании школьницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru