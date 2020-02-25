В храмах появятся видеокамеры
В православных храмах стали устанавливать видеокамеры. Об этом сообщила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, есть соответствующее постановление правительства.
Камер не будет в алтарях, а также местах проведения исповеди, сообщает «Интерфакс». Игуменья напомнила, что во многих храмах камеры работают уже давно. Они необходимы, в том числе для пресечения краж как церковного имущества, так и личных вещей прихожан.
Представительница Московской патриархии также отметила, что камеры будут устанавливать только в крупных храмах. Кроме того, их можно будет отключать по велению настоятеля во время индивидуальных обрядов, например, крещения, венчания или отпевания.
Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН обосновал неадекватность липчанина, который напал на прихожан в московском храме. 16 февраля стало известно, что в храме Святителя Николая в Москве во время службы 26-летний житель Липецкой области, вооруженный ножом, напал на прихожан и ранил двух человек. Пострадавшие были госпитализированы. Преступник задержан.
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