В храмах появятся видеокамеры

В православных храмах стали устанавливать видеокамеры. Об этом сообщила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, есть соответствующее постановление правительства.

Камер не будет в алтарях, а также местах проведения исповеди, сообщает «Интерфакс». Игуменья напомнила, что во многих храмах камеры работают уже давно. Они необходимы, в том числе для пресечения краж как церковного имущества, так и личных вещей прихожан.