Психиатр: Устроивший резню в московском храме хотел свести счеты

Мужчина, ранивший ножом двух прихожан в московском храме на Бакунинской улице, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил собеседник агентства.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН отметил особые обстоятельства преступления – оно совершено в храме. Эксперт напомнил, что в России храм считается сакральным местом. Совершить преступление здесь – значит совершить один из самых тяжких грехов, обречь себя на самые страшные духовные и душевные муки.