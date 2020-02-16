Психиатр: Устроивший резню в московском храме хотел свести счеты
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН обосновал неадекватность липчанина, который напал на прихожан в московском храме.
Мужчина, ранивший ножом двух прихожан в московском храме на Бакунинской улице, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил собеседник агентства.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН отметил особые обстоятельства преступления – оно совершено в храме. Эксперт напомнил, что в России храм считается сакральным местом. Совершить преступление здесь – значит совершить один из самых тяжких грехов, обречь себя на самые страшные духовные и душевные муки.
«Человек приходит в храм с ножом в кармане. Одно с другим не вяжется. Любая церковь имеет особую психологическую защиту. Люди идут туда просить о помощи – с разными намерениями. Категорически невозможно проходить туда с оружием. Мусульмане, например, оставляют на специальных полочках все, что носят с собой и что не предусмотрено службой в мечети. Чтобы войти в церковь с ножом в руках и напасть на прихожан, надо иметь особые причины или находиться в особом душевном состоянии. Нападение внутри храма – это нонсенс. В данном случае речь идет о преднамеренном преступлении. Нападавший предполагал, что на улице люди могут оказать ему сопротивление, а внутри храма они безоружны и беззащитны. Преступник, полагаю, намеревался свести с ними счеты. Делаю осторожное предположение, что нападавший, по внешним признакам, психически не здоров», - заявил психиатр.
Михаил Виноградов также отметил, что впервые за долгую практику слышит о вооруженном нападении на людей в храме.
Ранее 16 февраля стало известно, что в храме Святителя Николая в Москве во время службы 26-летний житель Липецкой области, вооруженный ножом, напал на прихожан и ранил двух человек. Пострадавшие госпитализированы. Преступник задержан. Идет выяснение обстоятельств и причин инцидента.
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