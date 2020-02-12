В Кремле отреагировали на «иконы» с Путиным в Пулкове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу информации о продаже икон с изображением Владимира Путина в качестве сувениров. По словам представителя Кремля, администрация главы государства не приветствует такое.

«…Да и сам президент это не приветствует. Вряд ли можно назвать это иконой, подобные изображения были бы неуместны», — приводит RT выдержку из реплики Пескова.

Ранее пользователи соцсетей и СМИ обнаружили, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» в качестве сувениров продают изображения Путина, стилизованные под иконы рядом с ликом Николая Чудотворца. Автор, распространивший фото, задаётся вопросом: «А что, уже разрешили живых канонизировать?».

Однако, как отмечает «360», изображение президента в данном случае иконой в церковном смысле не считается. На изображении отсутствует нимб, сам Путин не написан красками — в рамку, изображающую оклад, просто вставлена его фотография. Просто продавец решил таким богохульным образом привлечь внимание покупателей.

