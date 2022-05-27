Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»

Контролируемые Россией территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380». Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.

Запорожская область перешла на московское время

По словам чиновника, в регионах уже работают новые операторы, мобильные пакеты связи поступили в продажу в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

Администрация Запорожской области подтвердила, что регион переходит на российский телефонный код, пишет RT. Жители уже могут купить sim-карты с номерами, которые начинаются на «+7».

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Фото: pixabay.com
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