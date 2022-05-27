Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»
Контролируемые Россией территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380». Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.
По словам чиновника, в регионах уже работают новые операторы, мобильные пакеты связи поступили в продажу в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.
Администрация Запорожской области подтвердила, что регион переходит на российский телефонный код, пишет RT. Жители уже могут купить sim-карты с номерами, которые начинаются на «+7».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро
- Власти Омской области отменили масочный режим
- Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»
- Украинский посол обвинил Шольца в отсутствии «мужества и лидерства»
- ФСБ сообщила о перекрытии в Крыму поставок оружия с Украины
- Володин: США утратили поддержку большинства в мире
- ДНР намерена создать свой футбольный клуб «Шахтер»
- СМИ: Россия сможет избежать дефолта благодаря условиям выпуска облигаций в рублях
- В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
- Экономист посоветовал хранить 20% сбережений в долларах, евро и франках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru