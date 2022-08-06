Херсонские власти объявили о выходе региона из-под юрисдикции Украины

Принимаемые Украиной решения не распространяются на Херсонскую область, регион больше не находится в юрисдикции Киева. Об этом заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

Ранее стало известно, что правительство Украины одобрило кандидатуру Ярослава Янушевича на должность «главы» Херсонской обладминистрации.

Как отметил Стремоусов, решения Киева «преступны по своей сути», и в Херсоне «не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез». По словам замруководителя ВГА, новый «глава области» никогда не приедет в регион.

«Он – виртуальный губернатор. Это пустышка», — отметил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраина
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