Херсонские власти объявили о выходе региона из-под юрисдикции Украины

Ранее стало известно, что правительство Украины одобрило кандидатуру Ярослава Янушевича на должность «главы» Херсонской обладминистрации.

Как отметил Стремоусов, решения Киева «преступны по своей сути», и в Херсоне «не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез». По словам замруководителя ВГА, новый «глава области» никогда не приедет в регион.

«Он – виртуальный губернатор. Это пустышка», — отметил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

