Кириенко: парада Победы и «Бессмертного полка» в ДНР и ЛНР будет
Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Донецке или Луганске в этом году не будет, однако время для этого скоро настанет, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил Мариуполь.
«И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», — сказал Кириенко.
Напомним, парады пройдут в 28 российских городах. В текущем году в них будут участвовать 65 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- Кириенко: парада Победы и «Бессмертного полка» в ДНР и ЛНР будет
- Белый дом: Байден с уважением бы отнесся к решению папы Римского встретиться с Путиным
- Парады Победы пройдут в 28 российских городах
- КНР проводит «стресс-тестирование» на случай введения санкций
- Эминем будет включен в Зал славы рок-н-ролла
- Макрон: Франция поддержала включение Индии в число постоянных членов СБ ООН
- Экс-президент Бразилии предложил создать новое международное управление
- США предоставят Швеции гарантии безопасности на период рассмотрения заявки в НАТО
- Госдеп: США ответят на провокации со стороны КНДР
- Псаки: США сделают все возможное для победы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru