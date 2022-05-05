Кириенко: парада Победы и «Бессмертного полка» в ДНР и ЛНР будет

Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Донецке или Луганске в этом году не будет, однако время для этого скоро настанет, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил Мариуполь.

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«И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», — сказал Кириенко.

Напомним, парады пройдут в 28 российских городах. В текущем году в них будут участвовать 65 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Парад ПобедыДонбассСергей Кириенко
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