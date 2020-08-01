В Хабаровске закончилась акция в поддержку Фургала с 3,5 тысячами участников
Несогласованная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, сообщает ТАСС.
В ней приняли участи, по данным администрации Хабаровска, около 3,5 тысяч человек – в два раза меньше обычного. Граждане собрались на площади перед правительством региона, прошествовали по центральным улицам и вернулись на исходную позицию.
Участники традиционно требуют освободить Фургала или провести судебное заседание в открытом режиме.
Власти Хабаровска связывают падение интереса к акциям появлением личностей, которые используют несанкционированные мероприятия для собственного политического PR`а, а также представителей несистемной оппозиции.
Акция состоялась, несмотря на запрет публичных массовых мероприятий в крае, который введен в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, отмечают «Известия».
Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, 10 июля суд санкционировал его арест. С тех пор в регионе проходили стихийные акции в поддержку губернатора. Фургал оставался главой региона до 20 июля, пока президент РФ Владимир Путин не подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.
Ранее политолог Сергей Старовойтов в беседе с НСН заявил, что, если и дальше новый врио губернатора Хабаровского края будет избегать общения с протестующими, тяжелого конфликта не избежать.
«Для Дегтярева не существует более острой проблемы, чем протесты. От людей идет запрос на коммуникацию, люди хотят знать, что происходит. Но Дегтярев жителям в общении отказывает, ему почему-то кажется, что он должен так себя вести, чтобы завоевать доверие и уважение хабаровчан. На мой взгляд, это большая ошибка так неуважительно и демонстративно себя вести. Он изображает из себя генерала Лебедя, хотя ничем не прославился, кроме того, что находился в свите Жириновского», - напомнил Старовойтов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
845 тыс.+5 462 / сут.
Умерли
14 058+95 / сут.
Выздоровели
647 тыс.+8 114 / сут.
- В России за сутки зафиксировали 5462 случая COVID-19
- В Шереметьеве в самолёт врезался топливозаправочный автомобиль
- В Хабаровске закончилась акция в поддержку Фургала с 3,5 тысячами участников
- Два самолета столкнулись над Аляской
- В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru