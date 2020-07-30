Дегтярёв рассказал о «проходимцах и провокаторах» из Грузии

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что считает первые массовые акции хабаровчан в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала «праведным гневом». Однако протесты привлекли и заинтересованных лиц, сказал он в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову.

«Слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы», - отметил Дегтярёв. По его словам, среди этих иностранцев есть выходцы из Грузии, сообщает телеканал «360».

Дегтярёв также рассказал, что по приезде в Хабаровск ему пришлось заниматься стопкой бумаг высотой в метр, лежавшей на губернаторском столе. «Этим занимался. Какие митинги? Какие выходы?» - сказал он, имея в виду призывы митингующих выйти к народу.

Ранее Дегтярёв утверждал, что протесты в крае подогреваются гражданами иностранных государств и теми, кто захотел заработать политические очки. О них известно правоохранительным органам региона, добавил он.

Митинги и шествия в поддержку Фургала в Хабаровске продолжаются уже почти три недели, пока экс-губернатор сидит в СИЗО по подозрению в организации убийств предпринимателей, а в крае действует запрет на массовые мероприятия. Полиция не разгоняет участников акций.

