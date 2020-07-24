Политолог о Дегтяреве. Человек из свиты Жириновского возомнил себя генералом Лебедем
Политолог Сергей Старовойтов в беседе с НСН заявил, что если и дальше новый врио губернатора Хабаровского края будет избегать общения с протестующими, тяжелого конфликта не избежать.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев собирается на выходных посетит северные и восточные районы региона. Во время прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram он заметил, что маршрут пока прорабатывают, потому что «хочется пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляют северный завоз».
Политолог Сергей Старовойтов, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию в Хабаровском крае, заявил, что амбиции Дегтярева велики, ему хочется быть брутальным, как генерал Лебедь, а по факту – он лишь человек из свиты Жириновского.
«Пристальное внимание к Дегтяреву, как мне кажется, преувеличено. Его кинули в бурлящий котел, и он должен как-то выжить. В обществе к этому относятся как к захватывающему политическому сериалу. И здесь игра: кто кого переиграет. Вариант, что Дегтярев ведет какую-то умную игру с протестующим Хабаровском. Второй вариант: врио губернатора не знает, что делать и бежит подальше», - отметил эксперт.
«Неопытный губернатор из скандальной политической партии направляется в регион, сжигаемый протестами жителей против федерального центра»
В интервью «Дождю» сам врио губернатора заявил, что к организации протестов в Хабаровском крае причастны иностранные граждане, которые прилетели в регион «раскачать ситуацию».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что продолжающиеся акции протеста «являются питательной почвой для квази-оппозиционеров и дебоширов, которые туда прилетели».
Но, несмотря на то, что митинги не прекращаются, Дегтярёв не хочет общения с жителями региона. Он выходит на центральную улицу, проводит стримы в соцсетях, а вступить в живой диалог пока не решается.
«Для Дегтярева не существует более острой проблемы, чем протесты. От людей идет запрос на коммуникацию, люди хотят знать, что происходит. Но Дегтярев жителям в общении отказывает, ему почему-то кажется, что он должен так себя вести, чтобы завоевать доверие и уважение хабаровчан. На мой взгляд, это большая ошибка так неуважительно и демонстративно себя вести. Он изображает из себя генерала Лебедя, хотя ничем не прославился, кроме того, что находился в свите Жириновского», - напомнил Старовойтов.
Кстати, эксперты объясняют молчание Дегтярева, доходящее до упорного игнорирования, тем, что тот боится выказать свою слабость. Так генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил в интервью НСН, что от Дегтярева Хабаровск ждет либо диалога, либо каких-то серьезных шагов на новом посту. И если «политик выйдет к протестующим, то не увидят ли в таком поступке слабость? Ситуация в Хабаровске осложняется тем, что Дегтярев человек новый. И как он себя сейчас проявит, так дальше и пойдет».
Но когда люди просят с ними пообщаться, а в ответ видят только уезжающий из города кортеж, вряд ли это добавит популярности новому главе региона.
«На мой взгляд, этот конфликт ни до чего хорошего не доведет, потому что всем заметна фальшь в игре. Поэтому выбранная коммуникативная стратегия Дегтяревым ни к чему хорошему привести не может. А скорее всего, приведет в эскалации конфликта, и если к конфликту привлекут силовиков и загонят под ковер. И тогда он будет, как торфяные пожары тлеть, и в следующий политический период взорвётся», - предположил политолог Старовойтов.
Не менявший на первых порах команду Фургала, Дегтярев начала кадровые перестановки. Он назначил первым зампредседателя правительства руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина. Покидает свой пост первый зампредседателя правительства по экономическим вопросам Юрия Золочевского. С должности советника губернатора также уходит Захар Синяговский, который параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в крае.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма
- Хабаровск, Кадыров и Зеленский удивили Телеграм
- Утверждён календарь нового сезона РПЛ
- В Кремле прокомментировали заявление Трампа о трудных временах в России
- Станцию метро «Новокузнецкая» закрыли из-за бесхозной сумки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru