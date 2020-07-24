Политолог о Дегтяреве. Человек из свиты Жириновского возомнил себя генералом Лебедем

Но, несмотря на то, что митинги не прекращаются, Дегтярёв не хочет общения с жителями региона. Он выходит на центральную улицу, проводит стримы в соцсетях, а вступить в живой диалог пока не решается.

«Для Дегтярева не существует более острой проблемы, чем протесты. От людей идет запрос на коммуникацию, люди хотят знать, что происходит. Но Дегтярев жителям в общении отказывает, ему почему-то кажется, что он должен так себя вести, чтобы завоевать доверие и уважение хабаровчан. На мой взгляд, это большая ошибка так неуважительно и демонстративно себя вести. Он изображает из себя генерала Лебедя, хотя ничем не прославился, кроме того, что находился в свите Жириновского», - напомнил Старовойтов.

Кстати, эксперты объясняют молчание Дегтярева, доходящее до упорного игнорирования, тем, что тот боится выказать свою слабость. Так генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил в интервью НСН, что от Дегтярева Хабаровск ждет либо диалога, либо каких-то серьезных шагов на новом посту. И если «политик выйдет к протестующим, то не увидят ли в таком поступке слабость? Ситуация в Хабаровске осложняется тем, что Дегтярев человек новый. И как он себя сейчас проявит, так дальше и пойдет».

Но когда люди просят с ними пообщаться, а в ответ видят только уезжающий из города кортеж, вряд ли это добавит популярности новому главе региона.

«На мой взгляд, этот конфликт ни до чего хорошего не доведет, потому что всем заметна фальшь в игре. Поэтому выбранная коммуникативная стратегия Дегтяревым ни к чему хорошему привести не может. А скорее всего, приведет в эскалации конфликта, и если к конфликту привлекут силовиков и загонят под ковер. И тогда он будет, как торфяные пожары тлеть, и в следующий политический период взорвётся», - предположил политолог Старовойтов.

Не менявший на первых порах команду Фургала, Дегтярев начала кадровые перестановки. Он назначил первым зампредседателя правительства руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина. Покидает свой пост первый зампредседателя правительства по экономическим вопросам Юрия Золочевского. С должности советника губернатора также уходит Захар Синяговский, который параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в крае.

