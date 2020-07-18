В Хабаровске стартовала вечерняя акция в поддержку Фургала
В Хабаровске второй раз за день началась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
На площади перед домом правительства проходит немногочисленный митинг. Участников акции призвал разойтись министр здравоохранения региона Александр Витько. Он заявлял об опасности проведения массовых мероприятий в период коронавирса. Митингующие остались на месте, некоторые в знак протиста срывали маски, сообщает «Интерфакс».
Ранее власти Хабаровска сообщили, что в утреннем шествии приняли участие 10 тысяч человек – на 30% меньше, чем на прошлой неделе.
Несанкционированные акции также состоялись 18 июля в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, сообщает URA.ru
Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.
Ранее политолог Сергей Марков в эфире НСН предложил искать приемника Фургала в рядах ЛДПР.
«Я считаю, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя. В этом смысле подходящей фигурой мог бы стать Михаил Дегтярев. Он очень молодой парень, не испугается ли, решится? Или Леонид Слуцкий, человек с огромным политическим опытом. Другое дело, что Слуцкий активнейшим образом занимается внешнеполитической тематикой, работает в тесном контакте с главой МИД Сергеем Лавровым. Но я думаю, очень важно выразить уважение к ЛДПР и партийно-политической системе в целом и назначить именно представителя этой партии», - заявил Марков НСН.
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