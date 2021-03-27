В ГУВД Минска сообщили о задержаниях на незаконной акции

В Минске задержаны несколько человек за участие в несанкционированной акции. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В Минск стягивают бронетехнику перед акцией протеста

«Да, к настоящему времени задержаны несколько человек за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», — цитирует её слова ТАСС.

Ганусевич призвала белорусов «не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях», отмечает RT.

Ранее стало известно, что в Витебске в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин по подозрению в незаконной организации массовых беспорядков. Также у них обнаружили наркотические вещества, сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
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