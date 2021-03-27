В Минск стягивают бронетехнику перед акцией протеста

В центр Минска из базы ОМОНа и внутренних войск МВД Белоруссии, которые расположены на востоке столицы страны, движется колонна спецтехники. Ее передислоцируют перед запланированным митингом оппозиции, сообщает РИА Новости.

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Кроме автобусов и грузовиков для перевозки личного состава в составе колонн бронетехника, водометы и автозаки. Их сопровождают автомобили ГАИ.

Грузовики с личным составом и автобусы уже прибыли на площадь Государственного флага, пишет Газета.ru.

Во время протестных акций 25 марта в Белоруссии задержали свыше 200 человек.

«Интерфакс» передает, что 25 марта 1918 года была организована Белорусская народная республика (БНР), которая просуществовала около года. Белорусская оппозиция называет этот день праздником «День воли» и организует акции и шествия.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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