В Белоруссии расследуют дело о попытке организации массовых беспорядков
В Витебске в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин по подозрению в незаконной организации массовых беспорядков. Также у них обнаружили наркотические вещества, сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.
По данным фактам возбуждено уголовное дело. Задержанных подозревают в подготовке к осуществлению массовых беспорядков. Сообщается, что 38-летний и 43-летний граждане Белоруссии с ноября 2020 года по 9 февраля 2021 года в гараже хранили стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью.
Известно, что нарушителей задержали 9 февраля.
Следователи отмечают, что злоумышленников неоднократно привлекали к административной ответственности в связи с нарушением порядка организации или проведения массовых мероприятий, пишет Газета.ru.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
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