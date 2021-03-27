В Белоруссии расследуют дело о попытке организации массовых беспорядков

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Задержанных подозревают в подготовке к осуществлению массовых беспорядков. Сообщается, что 38-летний и 43-летний граждане Белоруссии с ноября 2020 года по 9 февраля 2021 года в гараже хранили стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью.

Известно, что нарушителей задержали 9 февраля.

Следователи отмечают, что злоумышленников неоднократно привлекали к административной ответственности в связи с нарушением порядка организации или проведения массовых мероприятий, пишет Газета.ru.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

