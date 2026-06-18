Автоюрист объяснил последствия повреждения машины играющими детьми

После этого можно требовать возмещения напрямую с семьи ребенка. Поскольку дети являются несовершеннолетними и финансово недееспособными, бремя выплат ложится на их родителей или законных опекунов.

Если мирно договориться не удастся, компенсацию взыщут через суд. «Повторюсь еще раз, причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, когда могут отказать в выплате за повреждение автомобиля упавшим деревом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

