Автоюрист объяснил последствия повреждения машины играющими детьми
Владельцы автомобилей могут взыскать ущерб за повреждения от детских игр с родителей несовершеннолетних, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в комментарии «Ленте.ру».
Эксперт напомнил, что статья 1064 Гражданского кодекса обязывает причинителя вреда полностью возместить ущерб. Пострадавшему автовладельцу следует обратиться в полицию для фиксации факта повреждения с подробным описанием царапин и вмятин, затем провести независимую экспертизу для точной оценки стоимости ремонта.
После этого можно требовать возмещения напрямую с семьи ребенка. Поскольку дети являются несовершеннолетними и финансово недееспособными, бремя выплат ложится на их родителей или законных опекунов.
Если мирно договориться не удастся, компенсацию взыщут через суд. «Повторюсь еще раз, причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред», — подытожил эксперт.
Ранее россиянам объяснили, когда могут отказать в выплате за повреждение автомобиля упавшим деревом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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