Общество

В Грузии переживают из-за оттока российских туристов

22 июня10:05

В Тбилиси жители, занятые в туристическом бизнесе, расстроены решением Москвы приостановить продажу туров в Грузию в начале туристического сезона и прогнозируют финансовые потери для бизнеса и бюджета страны.

«Скажется, конечно. Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», - сообщил источник в одном из отелей корреспонденту РИА Новости.

Также на финансовые потери жалуются таксисты и владельцы общепитов, уточняет Газета.ru.

По официальным данным, опубликованным на сайте Ростуризма, в Грузии находятся около 1,5 тысяч россиян, купивших турпутевки. Число самостоятельных туристов уточняется.

Назван самый доступный зарубежный летний отдых

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина на приостановку продажи турпутевок и авиабилетов в Грузию был подписан после того, как в столице Грузии начались акции протеста связанные с участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы дважды инициировали захват здания парламента, где находились российские представители. Митинг разогнал спецназ. В результате двухдневных протестных акций 240 человек пострадали, свыше 300 задержаны.

Ранее лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН разъяснила подробности ситуации, происходящей в стране.

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ТЕГИ:ГрузияРоссияТуризм