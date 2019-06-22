В Грузии переживают из-за оттока российских туристов

В Тбилиси жители, занятые в туристическом бизнесе, расстроены решением Москвы приостановить продажу туров в Грузию в начале туристического сезона и прогнозируют финансовые потери для бизнеса и бюджета страны.

«Скажется, конечно. Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», - сообщил источник в одном из отелей корреспонденту РИА Новости.

Также на финансовые потери жалуются таксисты и владельцы общепитов, уточняет Газета.ru.

По официальным данным, опубликованным на сайте Ростуризма, в Грузии находятся около 1,5 тысяч россиян, купивших турпутевки. Число самостоятельных туристов уточняется.