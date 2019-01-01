Назван самый доступный зарубежный летний отдых

Самыми доступными по цене зарубежными направлениями для организованного отдыха летом 2019 года стали Турция, Венгрия и Латвия. В Топ-10 также вошли Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия. Таковы данные сервиса OneTwoTrip.

Наиболее дорогими для отдыха стали Маврикий и Ямайка, пишет «Свободная пресса».

При исследовании учитывались средние цены на туры продолжительностью от семи ночей на двоих. Поездка в Турцию и Венгрию этим летом в среднем будет стоить 56−57 тысяч рублей на двоих. А, например, средняя стоимость тура на Маврикий составляет 395 тысяч рублей.

Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН оценил возможности россиян по выбору направления для бюджетных путешествий всей семьей.

