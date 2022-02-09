В Госдуму внесли законопроект об обязательных пабликах госорганов в соцсетях

Законопроект, который обязывает органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию внёс в Госдуму депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, это позволит оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества, а также вести постоянный диалог между народом и властью на всех уровнях от федерального до муниципального.

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«Нужно сказать, что в вопросе задействования интернета для общения государства и общества Россия выступает трендсеттером. Число госпабликов в соцсетях достигло 55 млн. Если законопроект будет поддержан, эта норма будет закреплена официально», - подчеркнул депутат.

Ранее Минцифры России предложило законодательно закрепить понятие «ГосОблако» или «государственная единая облачная платформа».

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ТЕГИ:Социальная СетьЗаконопроектГосдумаАлександр Хинштейн
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