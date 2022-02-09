В Госдуму внесли законопроект об обязательных пабликах госорганов в соцсетях

Законопроект, который обязывает органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию внёс в Госдуму депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, это позволит оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества, а также вести постоянный диалог между народом и властью на всех уровнях от федерального до муниципального.