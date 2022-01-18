«СМИ»: Не сдавшие биометрию россияне не смогут пользоваться госуслугами онлайн
Россияне, не сдавшие биометрию, не смогут пользоваться госуслугами онлайн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее Минцифры и «Ростелекомом» договорились об интеграции до 5 декабря 2022 года аутентификации портала «Госуслуги» и единой системы идентификации с государственной биометрической системой. В связи с этим воспользоваться услугами сайта можно при помощи «биометрии». В мобильном приложении также появится возможность отправлять образцы лица и голоса.
Отмечается, что после завершения работ пользователей обяжут сдавать биометрию. По словам специалистов, ее привязка к учетной записи повысит уровень безопасности использования сервиса.
Сейчас граждане могут сдать образцы для регистрации в государственной биометрической системе только в банках. Потом, после использования приложения «Ростелеком "Биометрия"», их можно будет оформить дистанционно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru