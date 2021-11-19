Госорганы переходят в «облако»

В Минцифры поясняют, что ГосОблако это совокупность унифицированных облачных услуг, которые сегодня оказывают различные поставщики. Контроль за работой платформы возложен на «государственную информационную систему управления распределённой информационно-коммуникационной инфраструктурой».

Госорганы стали переходить на единую облачную платформу в 2019 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Первыми участниками эксперимента стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба и Фонд социального страхования. Спустя два года в Минцифре пришли к выводу о том, что эксперимент положитель отразился на работе указанных министерств, ведомств и государственных внебюджетных фондов. Ожидается, что до конца 2022 года список подключённых к системе органов власти и организаций увеличится.

Инициаторы введения «государственной единой облачной платформы» уверены в том, что переход в ГосОблако позволит не только сэкономить на обслуживании собственной IT-инфраструктуры но и создаст фундамент для развития электронного правительства. При этом разработчики уверены, что надёжную защиту данных удастся обеспечить, в том числе, благодаря установке преимущественно российского софта и оборудования.

