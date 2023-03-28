В Госдуму внесли законопроект об избиркомах для подозреваемых или обвиняемых

Согласно документу, который размещён в электронной базе парламента, они предназначены для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме подозреваемых и обвиняемых лиц, находящихся под стражей «за пределами их избирательного округа».

«Проект федерального закона направлен на дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах», - говорится в пояснительной записке.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений, сообщает НСН.

