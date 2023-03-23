Медведев допустил, что Запад будет вмешиваться в выборы президента России

По словам Медведева, западные страны всегда вмешивались в российские выборы, пишет «Свободная пресса».

«Они нас упрекают в том, что мы вмешиваемся, но они-то это делают неприкрыто с момента распада Советского Союза», — отметил зампред СБ.

Медведев указал, что 1990-е годы в РФ «сидели везде» западные эмиссары, консультанты и экономические аналитики. Позже Москва пресекла попытки вмешаться в свои дела, на что на Западе «сильно обиделись». При этом зарубежные силы не оставляют попыток вмешательства.

«Не только потому, что они хотят видеть управляемое руководство РФ, а потому что они не хотят видеть саму РФ, мы им не нужны», — заключил Медведев.

Очередные президентские выборы пройдут в России в 2024 году, напоминает Ura.ru.

