В России хотят отказаться от открепительных удостоверений на выборах

В Госдуме предложили отказаться от голосования с использованием открепительных удостоверений. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Авторы документа пояснили инициативу невостребованностью этой опции на фоне введения механизма «мобильный избиратель».

Соавторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.