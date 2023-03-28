В России хотят отказаться от открепительных удостоверений на выборах
В Госдуме предложили отказаться от голосования с использованием открепительных удостоверений. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Авторы документа пояснили инициативу невостребованностью этой опции на фоне введения механизма «мобильный избиратель».
Соавторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект предлагает также разрешить создание специальных экстерриториальных избирательных комиссий для обеспечения участия в выборах и референдумах граждан, которые содержатся под стражей и находятся за пределами своего избирательного округа.
Страны Запада будут вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает НСН.
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