В Госдуму внесли законопроект о противодействии телефонному мошенничеству

Так, согласно законопроекту предлагается создать единую систему с записями голосов мошенников. Предлагается запретить сотрудникам госорганов, банков и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.

Кроме того, в России могут ввести обязательную маркировку звонков: на экране смартфона будет появляться наименование организации, чтобы было понятно, кто и из какой страны звонит. Также новый законопроект запретит передачу сим-карт третьим лицам.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что мошенники разработали многоэтапную схему, в которой они представляются сотрудниками поликлиник, техподдержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

