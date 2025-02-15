В Госдуму внесли законопроект о противодействии телефонному мошенничеству

В Госдуму внесли законопроект по защите от телефонных и интернет-мошенников. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

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Так, согласно законопроекту предлагается создать единую систему с записями голосов мошенников. Предлагается запретить сотрудникам госорганов, банков и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.

Кроме того, в России могут ввести обязательную маркировку звонков: на экране смартфона будет появляться наименование организации, чтобы было понятно, кто и из какой страны звонит. Также новый законопроект запретит передачу сим-карт третьим лицам.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что мошенники разработали многоэтапную схему, в которой они представляются сотрудниками поликлиник, техподдержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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