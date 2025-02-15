В Госдуму внесли законопроект о противодействии телефонному мошенничеству
В Госдуму внесли законопроект по защите от телефонных и интернет-мошенников. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.
Так, согласно законопроекту предлагается создать единую систему с записями голосов мошенников. Предлагается запретить сотрудникам госорганов, банков и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.
Кроме того, в России могут ввести обязательную маркировку звонков: на экране смартфона будет появляться наименование организации, чтобы было понятно, кто и из какой страны звонит. Также новый законопроект запретит передачу сим-карт третьим лицам.
Ранее пресс-служба МВД сообщила, что мошенники разработали многоэтапную схему, в которой они представляются сотрудниками поликлиник, техподдержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru