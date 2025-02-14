МВД сообщило о новой схеме мошенничества через фейковые службы поддержки

Мошенники разработали многоэтапную схему, в которой они представляются сотрудниками поликлиник, техподдержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга, сообщил пресс-служба МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками медицинского учреждения. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию они выманивают код из СМС, позволяющий получить доступ к личному кабинету пользователя. С помощью полученных данных мошенники оформляют кредиты в банках и МФО.

Обязательную маркировку звонков введут для защиты от мошенников

Затем жертве поступают уведомления о кредитах, после чего мошенники связываются с ней через фейковую службу поддержки «Госуслуг». Подтверждая взлом, они предлагают обратиться в Росфинмониторинг для спасения средств. Продолжая манипуляцию, преступники убеждают жертву написать заявление для защиты от отмывания средств.

Завершающий этап включает отправку образца заявления в формате Word, с просьбой сфотографировать и отправить мошенникам банковскую карту с обеих сторон для «подачи заявления», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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