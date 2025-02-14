МВД сообщило о новой схеме мошенничества через фейковые службы поддержки

Мошенники разработали многоэтапную схему, в которой они представляются сотрудниками поликлиник, техподдержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга, сообщил пресс-служба МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками медицинского учреждения. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию они выманивают код из СМС, позволяющий получить доступ к личному кабинету пользователя. С помощью полученных данных мошенники оформляют кредиты в банках и МФО.