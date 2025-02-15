Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с использованием СНИЛС

Мошенники могут использовать СНИЛС жертвы для оформления кредитов или микрозаймов, а также для получения доступа к «Госуслугам» и допинформации о человеке. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.

Он напомнил, что, получив доступ к «Госуслугам» гражданина, аферисты могут воспользоваться учетной записью для изменения данных. В том числе, по словам профессора, злоумышленники иногда меняют номера карт и счетов для получения соцвыплат и налоговых вычетов.

К тому же Виноградов подчеркнул, что мошенники также могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях.