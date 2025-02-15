Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с использованием СНИЛС
Мошенники могут использовать СНИЛС жертвы для оформления кредитов или микрозаймов, а также для получения доступа к «Госуслугам» и допинформации о человеке. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.
Он напомнил, что, получив доступ к «Госуслугам» гражданина, аферисты могут воспользоваться учетной записью для изменения данных. В том числе, по словам профессора, злоумышленники иногда меняют номера карт и счетов для получения соцвыплат и налоговых вычетов.
К тому же Виноградов подчеркнул, что мошенники также могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях.
«Анализируя доходы и соцактивность через СНИЛС, преступники оценивают финансовое положение, основываясь на данных о пенсионных отчислениях. Это делает человека уязвимой целью для возможных дальнейших атак», - добавил он.
Ранее гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал, что аферисты узнают номера СНИЛС жертв для того, чтобы воспользоваться ими для различных манипуляций, в том числе для оформления микрозаймов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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