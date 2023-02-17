В Госдуму внесли законопроект о «детях спецоперации»

По словам Слуцкого, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне, так и региональными властями.

Также политик пояснял, что подобный статус нужно распространить не только на четыре присоединенных региона (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), но и на приграничные с Украиной области, в том числе Курскую и Белгородскую.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в соцсети, что взрывы над Белгородом, которые слышали жители города в ночь на пятницу, 17 февраля, были связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

