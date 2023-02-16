Путин: власти рассматривают вопрос соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военнослужащими

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти изучают вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с главой государства детский омбудсмен Мария Львова-Белова указала на социальную несправедливость, когда детям российских военнослужащих предоставляются различные социальные гарантии, а дети бойцов ЧВК их лишены.

«Рассматриваем этот вопрос... Вы попали прямо в точку», - ответил ей Путин.

Российский лидер предложил Львовой-Беловой сформулировать все предложения по данному вопросу и пообещал, что власти их непременно учтут.

Ранее Путин подписал указ, который предоставляет дополнительные социальные гарантии для бойцов Росгвардии, принимающих участие в спецоперации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Паулин
ТЕГИ:ЛьготыВладимир ПутинДетский ОмбудсменЧВКВоеннослужащие
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