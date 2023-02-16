Путин: власти рассматривают вопрос соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военнослужащими
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти изучают вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с главой государства детский омбудсмен Мария Львова-Белова указала на социальную несправедливость, когда детям российских военнослужащих предоставляются различные социальные гарантии, а дети бойцов ЧВК их лишены.
«Рассматриваем этот вопрос... Вы попали прямо в точку», - ответил ей Путин.
Российский лидер предложил Львовой-Беловой сформулировать все предложения по данному вопросу и пообещал, что власти их непременно учтут.
Ранее Путин подписал указ, который предоставляет дополнительные социальные гарантии для бойцов Росгвардии, принимающих участие в спецоперации на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Лукашенко обвинил Меркель и Олланда в обмане о Минских соглашениях
- Путин: власти рассматривают вопрос соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военнослужащими
- Суд подтвердил приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в СВО
- Россия высылает четырех австрийских дипломатов
- Путин заявил о росте числа желающих усыновить детей из новых регионов
- Детский омбудсмен попросила у Путина «немножечко денег»
- Китай ввёл санкции против Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense
- Взрывы на севере Крыма объяснили боевым слаживанием
- В Молдавии обнаружили обломки ракеты
- Наложили санкций: В Евросоюзе захотели запретить вывозить в Россию унитазы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru