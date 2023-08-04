В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов

Накануне председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Госдуму этой осенью внесут законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что будет предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. На этом фоне председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку.

