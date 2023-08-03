«Суд не поможет»: Юрист дал советы по оформлению брони от мобилизации

Если на момент принятия решения о мобилизации человек не был включен в официальные списки по брони, отменить решение через суд не получится, заявил юрист Александр Латынин в разговоре с НСН.

Суд признал право военкоматов мобилизовывать россиян с бронью. Такое решение вынесла апелляционная комиссия Сургутского городского суда по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», которому призывная комиссия, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила категорию годности «А». Он был мобилизован в октябре. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что бронь не вечная вещь, человека с бронью можно призвать. Латынин объяснил юридические тонкости этого вопроса.