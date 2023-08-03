«Суд не поможет»: Юрист дал советы по оформлению брони от мобилизации
Александр Латынин заявил НСН, что оформлять бронь во время мобилизации уже поздно. Если комиссия призовет гражданина, «донести» документы через суд будет нельзя.
Если на момент принятия решения о мобилизации человек не был включен в официальные списки по брони, отменить решение через суд не получится, заявил юрист Александр Латынин в разговоре с НСН.
Суд признал право военкоматов мобилизовывать россиян с бронью. Такое решение вынесла апелляционная комиссия Сургутского городского суда по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», которому призывная комиссия, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила категорию годности «А». Он был мобилизован в октябре. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что бронь не вечная вещь, человека с бронью можно призвать. Латынин объяснил юридические тонкости этого вопроса.
«В данном случае решение отменено быть не может, поскольку на момент принятия решения не было сведений о брони гражданина. Работодатель обязан не только в период мобилизации оформлять бронь на своих сотрудников, а еще тогда, когда она не началась. Почему организация этого не сделала, сказать сложно. В этом случае призывная комиссия действовала в рамках закона. У меня и моих коллег была масса судебных решений, где решения призывных комиссий были отменены, когда гражданина пытались призвать, а на этот момент списки по брони находились в военном комиссариате», - объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что бронь за гражданином сохраняется на период его работы на занимаемой должности.
«У нас имеется только инструкция для служебного пользования по предоставлению брони. Ее никто не должен видеть, только тот, кто отвечает за бронирование граждан от организации. Я могу сказать, что бронь за гражданином сохраняется в период его работы на занимаемой должности», - рассказал Латынин.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу при получении повестки. Также Совфед одобрил закон о штрафе до 30 тысяч за неявку в военкомат. За несообщение гражданином о выезде за границу на срок свыше полугода или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в определённый законом срок устанавливается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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