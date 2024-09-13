В Госдуму внесли проект о платном образовании для иностранцев в РФ

В нем уточняется, что бесконтрольный рост числа детей мигрантов в детских садах и школах России приводит к нехватке в них мест. Указывается, что на сегодняшний день в школах не хватает порядка 900 тысяч мест.

Кроме того, в законопроекте подчеркивается, что нужно предусмотреть создание адаптационных классов, которые были бы обязательной частью образовательного процесса для детей мигрантов, а не факультативной, при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты.

Ранее большинство россиян поддержали предложение ввести запрет для трудовых мигрантов на ввоз в страну членов своих семей, не имеющих гражданства РФ. В частности, о том, что трудовые мигранты должны оставлять своих жен и детей на родине, заявили 73% респондентов, передает «Радиоточка НСН».

