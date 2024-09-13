В Госдуму внесли проект о платном образовании для иностранцев в РФ
Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить для иностранных граждан право на получение российского образования на платной основе за счет средств физлиц и юрлиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.
В нем уточняется, что бесконтрольный рост числа детей мигрантов в детских садах и школах России приводит к нехватке в них мест. Указывается, что на сегодняшний день в школах не хватает порядка 900 тысяч мест.
Кроме того, в законопроекте подчеркивается, что нужно предусмотреть создание адаптационных классов, которые были бы обязательной частью образовательного процесса для детей мигрантов, а не факультативной, при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты.
Ранее большинство россиян поддержали предложение ввести запрет для трудовых мигрантов на ввоз в страну членов своих семей, не имеющих гражданства РФ. В частности, о том, что трудовые мигранты должны оставлять своих жен и детей на родине, заявили 73% респондентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru