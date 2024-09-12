Депутат из Тюмени призвал создать кодекс мигранта с понятными правилами поведения
В России следует разработать кодекс мигранта и увеличить штрафы за нарушения миграционного законодательства, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на депутата Тюменской областной Думы Владимира Сысоева.
«Достаточно простые и понятные правила поведения: знать русский язык и законы, обучить русскому языку семью, если она живет в России, уважать культуру, историю и традиции народов России, соблюдать правила поведения в общественных местах», – пояснил депутат на заседании Тюменской облдумы.
Как добавил депутат, в кодекс входит ряд правил. Так, мигрантам надлежит трудиться и платить налоги, честно получать все разрешительные документы на работу и водительские права, оформить страхование риска о депортации или выдворения и также пройти психологического тестирование
Ранее заместитель председателя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внести изменения в экзамен по русскому языку для мигрантов, добавив устную часть, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru