Депутат из Тюмени призвал создать кодекс мигранта с понятными правилами поведения

«Достаточно простые и понятные правила поведения: знать русский язык и законы, обучить русскому языку семью, если она живет в России, уважать культуру, историю и традиции народов России, соблюдать правила поведения в общественных местах», – пояснил депутат на заседании Тюменской облдумы.

Как добавил депутат, в кодекс входит ряд правил. Так, мигрантам надлежит трудиться и платить налоги, честно получать все разрешительные документы на работу и водительские права, оформить страхование риска о депортации или выдворения и также пройти психологического тестирование

Ранее заместитель председателя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внести изменения в экзамен по русскому языку для мигрантов, добавив устную часть, напоминает «Радиоточка НСН».

