Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ

Большинство россиян поддержали предложение ввести запрет для трудовых мигрантов на ввоз в страну членов своих семей, не имеющих гражданства РФ. Результаты соответствующего опроса опубликовало информагентство «ФедералПресс».

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В частности, о том, что трудовые мигранты должны оставлять своих жён и детей на родине, заявили 73% респондентов. Отмечается, что 52% из них объяснили свою позицию тем, что родственники мигрантов создают дополнительную напряжённость в обществе, а 21% считает, что это лишняя нагрузка на бюджет страны.

Ещё 11% россиян заявили, что следует позволить мигрантам въезжать в Россию, так как это повышает демографию страны, а оставшиеся 16% указали, что не задумываются о данном вопросе.

Ранее в ЛДПР предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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