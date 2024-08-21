Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ
Большинство россиян поддержали предложение ввести запрет для трудовых мигрантов на ввоз в страну членов своих семей, не имеющих гражданства РФ. Результаты соответствующего опроса опубликовало информагентство «ФедералПресс».
В частности, о том, что трудовые мигранты должны оставлять своих жён и детей на родине, заявили 73% респондентов. Отмечается, что 52% из них объяснили свою позицию тем, что родственники мигрантов создают дополнительную напряжённость в обществе, а 21% считает, что это лишняя нагрузка на бюджет страны.
Ещё 11% россиян заявили, что следует позволить мигрантам въезжать в Россию, так как это повышает демографию страны, а оставшиеся 16% указали, что не задумываются о данном вопросе.
Ранее в ЛДПР предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
- ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области
- В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России
- Верховная рада приняла ратификацию Римского статута
- Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ
- Центр подготовки к миграции в Россию предложили создать в Киргизии
- СМИ: Два человека погибли из-за стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине
- Из-за пожара пассажиров эвакуировали со станции метро «Саларьево» в Москве
- Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области
- МО РФ: Российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru