Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ

В частности, о том, что трудовые мигранты должны оставлять своих жён и детей на родине, заявили 73% респондентов. Отмечается, что 52% из них объяснили свою позицию тем, что родственники мигрантов создают дополнительную напряжённость в обществе, а 21% считает, что это лишняя нагрузка на бюджет страны.

Ещё 11% россиян заявили, что следует позволить мигрантам въезжать в Россию, так как это повышает демографию страны, а оставшиеся 16% указали, что не задумываются о данном вопросе.

Ранее в ЛДПР предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

