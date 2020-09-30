В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ
Правительство внесло в Госдуму законопроект Минтруда о расчете МРОТ, исходя из медианной зарплаты, документ доступен в электронной базе данных.
Так, со следующего года предлагается установить соотношение между минимальным размером оплаты труда и медианной зарплатой в размере 42 процентов. Согласно проекту, с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рублей в месяц, на следующий год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.
Отмечается, что соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала в эфире НСН, почему в России есть зарплаты ниже МРОТ.
Она напомнила, что работодатель не может устанавливать сотруднику зарплату ниже, чем МРОТ. По ее словам, причинами, по которым это требование не соблюдается, является правовой нигилизм и избирательность правоприменения.
Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.
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