В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ

Отмечается, что соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала в эфире НСН, почему в России есть зарплаты ниже МРОТ.

Она напомнила, что работодатель не может устанавливать сотруднику зарплату ниже, чем МРОТ. По ее словам, причинами, по которым это требование не соблюдается, является правовой нигилизм и избирательность правоприменения.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.

