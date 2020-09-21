Судья в отставке озвучил среднюю зарплату своих коллег

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин прокомментировал в эфире НСН повышение оклада коллегам.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов российских судей на 3% с 1 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём упоминаются судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировые судьи.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.

Владимир Путин повысил оклады судей

«Обычно чуть больше 100 тысяч рублей. Это маленькая прибавка. Главное, что есть такая тенденция. Обычно повышают раз в два-три года», - рассказал Пашин.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений. Он напомнил, что в первом полугодии прибыль корпоративного сектора упала в два раза, а оснований для роста во втором полугодии нет.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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