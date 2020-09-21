Судья в отставке озвучил среднюю зарплату своих коллег

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов российских судей на 3% с 1 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём упоминаются судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировые судьи.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.