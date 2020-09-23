Путин заявил, что зарплата ниже МРОТ недопустима

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, согласно принятым поправкам в Конституцию, выплаты ниже МРОТ нарушают закон. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с сенаторами.

Президент подчеркнул, что рост доходов граждан и их благополучие – это приоритетная задача правительства, передает РИА ФАН.