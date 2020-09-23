Путин заявил, что зарплата ниже МРОТ недопустима

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, согласно принятым поправкам в Конституцию, выплаты ниже МРОТ нарушают закон. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с сенаторами.

Президент подчеркнул, что рост доходов граждан и их благополучие – это приоритетная задача правительства, передает РИА ФАН.

Новости за ночь: Эксперт ООН выступил за продуктовые карточки для россиян

МРОТ в России сейчас составляет 12 130 рублей.

На текущей неделе лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести продуктовые банковские карты для тех россиян, кто зарабатывает меньше МРОТ. По данным Росстата, таких граждан в стране почти 20 миллионов человек. Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН высказал мнение, что данная инициатива Миронова обосновывается подготовкой к выборам в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинМРОТ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры