В Госдуму внесен законопроект, расширяющий зону действия ОСАГО

Он сослался на рост количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО, так как «существует недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах». Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев.

Как отмечают депутаты, если коммунальщики и признают свою вину, автовладельцам приходится самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке. Эти пробелы и должен исправить законопроект.

Банк России отозвался об инициативе, сообщив, что ее реализация может привести к росту стоимости страховых услуг.

