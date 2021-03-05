ОСАГО могут расширить, включив в него сосульки и дорожные ямы

ОСАГО хотят расширить, включив в страховые случаи повреждение автомобиля по вине коммунальщиков или из-за не отремонтированных дорог, пишут «Известия».

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов выступили с соответствующей инициативой, обратившись к руководству Центробанка и Российскому союзу автостраховщиков. Как отмечают народные избранники, поводом для этого стали жалобы автовладельцев, на чьи машины падают деревья или сосульки, либо вредят им ямы на дорогах.

Выплаты по ОСАГО предложили проводить онлайн

По словам парламентариев, взыскать компенсацию с коммунальщиков можно через суд, однако это отнимает много времени — около девяти месяцев.

Банк России отозвался об инициативе с долей скепсиса, которая более близка к КАСКО, а ее реализация может привести к росту стоимости страховых услуг.

В прошлом году в России вступили в силу поправки в закон "Об ОСАГО". С 19 октября граждане могут приобрести полис автострахования с помощью маркетплейсов.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что стоимость полиса в онлайн-магазине должна соответствовать цене, указанной на официальном сайте страховой компании.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтострахованиеОСАГО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры