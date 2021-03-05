ОСАГО могут расширить, включив в него сосульки и дорожные ямы

По словам парламентариев, взыскать компенсацию с коммунальщиков можно через суд, однако это отнимает много времени — около девяти месяцев.

Банк России отозвался об инициативе с долей скепсиса, которая более близка к КАСКО, а ее реализация может привести к росту стоимости страховых услуг.

В прошлом году в России вступили в силу поправки в закон "Об ОСАГО". С 19 октября граждане могут приобрести полис автострахования с помощью маркетплейсов.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что стоимость полиса в онлайн-магазине должна соответствовать цене, указанной на официальном сайте страховой компании.

