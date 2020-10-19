Россиянам разрешили покупать полисы ОСАГО в онлайн-магазинах
В России вступили в силу поправки в закон "Об ОСАГО". С 19 октября граждане могут приобрести полис автострахования с помощью маркетплейсов.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что стоимость полиса в онлайн-магазине должна соответствовать цене, указанной на официальном сайте страховой компании. Кроме этого, маркетплейсам запрещено брать с водителей комиссию за оформление.
С 1 октября в России также вернулись к старым правилам страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истёк срок действия карты о прохождении техосмотра, то страховая компания может предъявить к нему требование компенсировать всё за свой счёт, сообщает РИА Новости.
Для приобретения нового полиса ОСАГО владельцу необходимо предъявить действующую диагностическую карту. Если страховой полис был куплен в период ограничений, то карту нужно предоставить страховщику до 31 октября 2020 года.
Ранее в России вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам учитывать характеристики водителя, в том числе соблюдение им правил ПДД.
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